500 доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию

Первыми прививать будут медработников.

Ижевск. Удмуртия. 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в Удмуртию. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По его словам, в регион пришла партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

«В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами. Вакцинация начнется с 14 декабря», – отметил руководитель региона.

По его словам, следом придет очередь учителей школ и воспитателей детских садов, преподавателей ВУЗов. Вакцинировать их начнут в январе. После этого привиться смогут сотрудники служб жизнеобеспечения.

Александр Бречалов подчеркнул: вакцинация будет бесплатной и добровольной.