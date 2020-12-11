500 доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию

Первыми прививать будут медработников.
Ижевск. Удмуртия. 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в Удмуртию. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
По его словам, в регион пришла партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак».
«В первую очередь будут вакцинированы медицинские работники, непосредственно работающие с коронавирусными пациентами. Вакцинация начнется с 14 декабря», – отметил руководитель региона.
По его словам, следом придет очередь учителей школ и воспитателей детских садов, преподавателей ВУЗов. Вакцинировать их начнут в январе. После этого привиться смогут сотрудники служб жизнеобеспечения.
Александр Бречалов подчеркнул: вакцинация будет бесплатной и добровольной.
Напомним, всего в следующем году в Удмуртии планируется привить от Covid-19 более 450 тыс. человек. Для этого в регионе медицинские учреждения подготовили 60 пунктов. Кабинеты для вакцинации разместились в центральных районных больницах, а также городских поликлиниках Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска и Можги. В больницы было закуплено оборудование, необходимое для транспортировки и хранения препарата.