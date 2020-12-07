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Глава Удмуртии не исключил роста заболеваемости коронавирусом до 250 случаев в сутки

18:07, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
Глава Удмуртии не исключил роста заболеваемости коронавирусом до 250 случаев в сутки
18:07, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#медицина\n#Александр Бречалов
Фото: vk.com (Александр Бречалов)
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Связано это с наращиванием объемов тестирования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией может вырасти до 220-250 в сутки. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, пишет «Интерфакс».
Он объяснил, что такой рост ожидается в связи с наращиванием объемов тестирования.
«Если в июне у нас делали тестов около 1,5 тыс. в сутки, то сейчас больше 6 тыс. И мы сознательно наращиваем объем тестирования, у нас добавляются новые лаборатории. <…> Поэтому здесь абсолютно ожидаемые для нас цифры. Я жду чуть больше – 220-250 в сутки», – отметил руководитель республики в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 7 декабря.
По словам Бречалова, раннее выявление заразившихся позволит эффективнее бороться с коронавирусом.
Напомним, по данным на утро понедельника в Удмуртии выявили еще 190 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Врачи выписали 127 выздоровевших, лечение продолжают 2 968 пациентов.
18:07, 07 декабря, 2020
Ксения Чернова
735
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здоровье\n#коронавирус\n#медицина\n#Александр Бречалов