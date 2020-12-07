Глава Удмуртии не исключил роста заболеваемости коронавирусом до 250 случаев в сутки

Связано это с наращиванием объемов тестирования.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией может вырасти до 220-250 в сутки. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, пишет «Интерфакс»

Он объяснил, что такой рост ожидается в связи с наращиванием объемов тестирования.

«Если в июне у нас делали тестов около 1,5 тыс. в сутки, то сейчас больше 6 тыс. И мы сознательно наращиваем объем тестирования, у нас добавляются новые лаборатории. <…> Поэтому здесь абсолютно ожидаемые для нас цифры. Я жду чуть больше – 220-250 в сутки», – отметил руководитель республики в эфире телеканала «Россия 24» в понедельник, 7 декабря.

По словам Бречалова, раннее выявление заразившихся позволит эффективнее бороться с коронавирусом.