Ижевчане 1 декабря смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ

В Ижевске пройдёт акция в честь всемирного дня борьбы с заболеванием.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском ТРК «Петровский» 1 декабря пройдёт профилактическая акция «Простые правила» в честь всемирного дня борьбы со СПИДом. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики.

Акция пройдёт с 16:00 до 19:00. Гости могут посетить фотовыставку людей, не безразличных к проблеме СПИДа, сдать экспресс-тест на ВИЧ, получить консультацию врачей и психологов.

«Простые правила» – это проект, целью которого является привлечение общественного внимания к проблеме ВИЧ-инфекции и толерантного отношения к людям с ВИЧ.

Согласно официальным данным от Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, количество зарегистрированных заболевших россиян составляет более 1,3 млн человек. Из них более 308 тыс. человек погибли.