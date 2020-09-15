В Удмуртии привили от гриппа 60 000 человек

Вакцинацию прошли менее 4% от жителей республики.





Ижевск. Удмуртия. По состоянию на 15 сентября, в Удмуртии прививку от гриппа поставили 60 тыс. человек, что составляет 3,9% от общего населения региона. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Всего в регионе планируется привить 768,8 тыс. человек из «группы риска» (не менее 60%) — 252,5 тыс. детей и 516,3 тыс. взрослых.

Вакцина против гриппа для взрослого населения поступила в республику 28 августа в количестве 189 070 доз (36,6% от плана 2020 года). Детская вакцина поступила 31 августа в количестве 101 765 доз (39,5% от годовой потребности), из них 2100 доз для беременных женщин.