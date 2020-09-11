В ГКБ №7 Ижевска потоки пациентов разделили по цветам жетонов

Замминистра здравоохранения Удмуртии проверил работу поликлиники.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Никита Свирин проверил работу поликлиники ГКБ №7 в Ижевске. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. В частности, замминистра проверил организацию работы врачей, терапевтов, участковых и кабинетов неотложной помощи пациентам с признаками респираторных заболеваний.

«В поликлинике выделено отдельное крыло для приёма пациентов с признаками респираторных заболеваний. В нём ведут приём пять ординаторов, дополнительно привлечённых для ведения приёма первичных пациентов. Благодаря этой мере уменьшилось время ожидания приёма в два раза», — рассказал Никита Свирин.

Например, он уточнил, что в первую неделю сентября среднее время ожидания приёма одним пациентом доходило до 2,5 часов. Во вторую неделю месяца время ожидания приёма сократилось, составив от 5 до 40 минут. Один врач за смену в среднем принимает до 40 пациентов.

«Приём пациентов ведётся до последнего пациента. Тем не менее, нужно продолжать сокращать время ожидания людей в очереди», — подчеркнул Никита Свирин.

Замминистра отметил, что во время пандемии по коронавирусу увеличилась нагрузка на первичное звено здравоохранения, так как за медицинской помощью с признаками респираторных заболеваний стало обращаться большее количество пациентов. Для того чтобы снять напряжение и наладить работу первичного звена, принят ряд мер: изменение маршрутизации пациентов, разделение потоков, привлечение волонтёров-студентов Республиканского медицинского колледжа и ординаторов Ижевской государственной медицинской академии.

Так, в поликлинике ГКБ №7 на входе всем пациентам проводят термометрию и в зависимости от цели визита выдают зелёный или красный жетон. Пациенты с зелёными жетонами проходят на плановый приём, с красными жетонам и пациенты с признаками респираторных заболеваний проходят в кабинеты оказания неотложной помощи.

Помимо этого, для усиления участковой службы сформировали две бригады для обслуживания на дому пациентов с признаками острых респираторных заболеваний и новой коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день часть терапевтов находится на листках нетрудоспособности. В связи с этим выросла нагрузка на оставшихся врачей — они ведут плановый прием и прием пациентов, находящихся на больничном. Также в поликлинику ГКБ №7 пришли восемь волонтёров-медиков — студентов Республиканского медицинского колледжа. Они проводят термометрию, маршрутизируют потоки пациентов на первом и втором этажах, помогают записаться к врачам через инфомат.

Никита Свирин заверил, что министр здравоохранения Удмуртии и его заместители продолжат контроль за работой поликлиник Ижевска и республики.