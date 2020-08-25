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Неиспользуемые помещения онкодиспансера в Ижевске передали под частный диагностический центр

13:10, 25 августа, 2020
Ксения Чернова
Неиспользуемые помещения онкодиспансера в Ижевске передали под частный диагностический центр
13:10, 25 августа, 2020
Ксения Чернова
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#медицина\n#бизнес\n#здоровье\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: facebook.com (Константин Сунцов)
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Там создадут новый диагностический онкоцентр.

Ижевск. Удмуртия. Компания «МедИнвестГрупп» вложит 280 млн рублей в создание диагностического онкоцентра в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» гендиректор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов.

По его словам, под новый центр оборудуют пустое неиспользуемое помещение с советским ремонтом на территории республиканского онкодиспансера имени Сергея Примушко на улице Труда.

«Инвестор, MedInvestGroup, заходит на объект, делает ремонт и ставит сюда современное оборудование по диагностике онкологических заболеваний, пользоваться которым жители Удмуртии смогут бесплатно, по полису ОМС», – отметил Сунцов.

В результате получится создать 15 рабочих мест. Квалифицированную медпомощь получат сотни пациентов.

Работа над этим проектом ведется еще в 2019 года. Сроки реализации сдвинула пандемия коронавируса, однако сейчас инвестор зашел на площадку, демонтирует внутренние конструкции, готовится к отделке помещений.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал слухи о продаже онкодиспансера в Ижевске. По его словам, власти планируют не продать медучреждение, а построить новое. Как один из вариантов реализации задуманного рассматривалось концессионное соглашение. При этом диспансер продолжит оказывать бесплатные услуги по полисам ОМС. Возместить затраты потенциальный концессионер сможет за счет внебюджетной деятельности.

13:10, 25 августа, 2020
Ксения Чернова
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#медицина\n#бизнес\n#здоровье\n#инвестиции\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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