Неиспользуемые помещения онкодиспансера в Ижевске передали под частный диагностический центр

Там создадут новый диагностический онкоцентр.

Ижевск. Удмуртия. Компания «МедИнвестГрупп» вложит 280 млн рублей в создание диагностического онкоцентра в Ижевске. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук» гендиректор Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов.

По его словам, под новый центр оборудуют пустое неиспользуемое помещение с советским ремонтом на территории республиканского онкодиспансера имени Сергея Примушко на улице Труда.

«Инвестор, MedInvestGroup, заходит на объект, делает ремонт и ставит сюда современное оборудование по диагностике онкологических заболеваний, пользоваться которым жители Удмуртии смогут бесплатно, по полису ОМС», – отметил Сунцов.

В результате получится создать 15 рабочих мест. Квалифицированную медпомощь получат сотни пациентов.

Работа над этим проектом ведется еще в 2019 года. Сроки реализации сдвинула пандемия коронавируса, однако сейчас инвестор зашел на площадку, демонтирует внутренние конструкции, готовится к отделке помещений.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал слухи о продаже онкодиспансера в Ижевске. По его словам, власти планируют не продать медучреждение, а построить новое. Как один из вариантов реализации задуманного рассматривалось концессионное соглашение. При этом диспансер продолжит оказывать бесплатные услуги по полисам ОМС. Возместить затраты потенциальный концессионер сможет за счет внебюджетной деятельности.