Удмуртия оказалась в числе лидеров среди регионов России по летальности зараженных коронавирусом

Республика расположилась за Псковской областью.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась на втором месте среди регионов России по летальности зараженных коронавирусом. Рейтинг составил «Яндекс».

Уровень смертности в республике составил 3,38%. Самая высокая смертность зафиксирована в Псковской области – 5,23%.

В Москве этот показатель составляет 1,15%, в Московской области – 0,87%.

Нулевая смертность наблюдается в Курганской, Сахалинской, Вологодской областях, Крыму и еще ряде регионов.

Как пояснили «Сусанину» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, такие показатели в регионе связаны с низким числом заболевших, а также тем, что в 1 ГКБ Ижевска был зафиксирован очаг по коронавирусу.

Напомним, на 1 мая в Удмуртии зарегистрировано 244 случая заражения. 45 человек выздоровели, 9 – скончались.