7 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Диагноз подтвердился у одного жителя Малопургинского района и 6 жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 мая стало известно еще о 7 случаях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава республики Александр Бречалов.

Положительные тесты оказались у 6 жителей Ижевска и 1 жителя Малопургинского района.

Также в пятницу глава сообщил еще об одном летальном случае и 14 выздоровевших пациентах.

Таким образом, всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 244 случая заражения коронавирусом. 45 человек выписаны домой, 9 – скончались. В настоящее время 4 пациента находятся в тяжелом состоянии, 43 - в состоянии средней тяжести, 143 - в удовлетворительном.