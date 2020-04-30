В ГКБ №1 Ижевска сняли режим карантина

Ранее там выявили 82 случая заражения коронавирусом.

Ижевск. Удмуртия. В ГКБ №1 Ижевска отменили режим карантина, который действовал с начала апреля. Об этом сообщил в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

Городская клиническая больница была самым большим очагом заражений коронавирусом в Удмуртии. Всего там выявили 82 случая заболеваний. Большинство летальных исходов также были в ГКБ №1.

«Сейчас там уже снят режим карантина. Сотрудники Роспотребнадзора и министерства здравоохранения республики проводят тотальную дезинфекцию», — сказал Бречалов.

Глава Удмуртии поблагодарил коллектив больницы, отметив, что они встретились с этой ситуацией внезапно, но выстояли, в том числе, ценой своего здоровья.

Отметим, что 27 апреля карантин по коронавирусу сняли в Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра.

Напомним, что карантин в ГКБ №1 Ижевска ввели с 10 апреля после выявления двух случаев коронавируса у пациентов с пневмонией.