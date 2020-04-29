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Медицинскую помощь на дому будут оказывать жителям сельских районов Удмуртии старше 65 лет

17:35, 29 апреля, 2020
Анна Торхова
Медицинскую помощь на дому будут оказывать жителям сельских районов Удмуртии старше 65 лет
17:35, 29 апреля, 2020
Анна Торхова
198
0
#Владимир Путин\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#нацпроект
198
0

К пациентам врачей доставят на спецавтомобилях.

Ижевск. Удмуртия. Врачи будут выезжать на дом к жителям Удмуртии старше 65 лет, проживающим в сельской местности. Доставлять медиков будут на спецавтомобилях, которые в 2019 году закупили в каждый район республики в рамках проекта «Старшее поколение» - одного из направлений нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Транспорт был приобретен для подвоза пенсионеров в поликлиники. 

«Благодаря нацпроекту мы может помочь сотням пожилых людей на территории всей республики, без дополнительного финансирования на автотранспорт», - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам начальника управления по делам инвалидов и организации социального обслуживания Минсоцполитики республики Гульсины Рудиной, в связи с тем, что в настоящее время пожилым людям рекомендовано не выходить из дома из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией, по поручению зампреда правительства России Татьяны Голиковой и согласно рекомендациям Минтруда России, между Минздравом Удмуртии и Минсоцполитики региона подписано соглашение об использовании этих автомобилей для доставки врачей к пациентам.

Она также добавила, что соглашением предусмотрена дезинфекция транспорта, обеспечение водителей всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«В рамках проекта «Старшее поколение» уделяется особое внимание здоровью пожилых и увеличению продолжительности и качества их жизни. Сейчас в условиях режима повышенной готовности на этих автомобилях будут доставляться лекарственные препараты приоритетно льготникам из числа лиц старше 65 лет», - рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртской Республики Мария Галеева.

В комплексных центрах социального обслуживания и районных больницах уже составлены списки пожилых граждан, нуждающихся в помощи.

Напомним, в прошлом году все 25 районов республики получили спецтранспорт. В рамках закупок удалось сэкономить средства и на них приобрести еще один автомобиль в самый густонаселенный район Удмуртии – Завьяловский. Только за полгода в Удмуртии состоялось более 5 тыс. выездов в поликлиники.

17:35, 29 апреля, 2020
Анна Торхова
198
0
#Владимир Путин\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#больница\n#нацпроект

 

 

 


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