10 пациентов выздоровели и 15 человек заразились коронавирусом в Удмуртии

Число зарегистрированных случаев заражения в республике на 22 апреля составило 168.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии еще 15 человек заболели коронавирусом. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Диагноз подтвердился у четырех жителей Ижевска, одного жителя Игры, жителя Можги, Камбарки, Можгинского, Сарапульского районов - все они прибыли из Москвы. Также в списке заболевших житель Воткинска, который работает в Ижевске, 4 жителя Алнашского района, контактировавшие с зараженными, житель Граховского района, у которого также был контакт с ранее заболевшим.

22 апреля 10 человек выписали домой.

Всего на сегодняшний день в Удмуртии зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 112 - в Ижевске. 18 человек уже выздоровели, трое – скончались. Остальные 147 пациентов продолжают проходить лечение.