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Два кабинета противоабортного консультирования откроют в Ижевске

10:15, 17 января, 2019
Дмитрий Стрелков
10:15, 17 января, 2019
Дмитрий Стрелков
131
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#аборты\n#больницы\n#Минздрав Удмуртии\n#беременность\n#епархия
Фото: pixabay.com
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Расположатся они на базе ГКБ№10 и Республиканского центра медпрофилактики.

Ижевск. Удмуртия. Два кабинета противоабортного консультирования откроют в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба Ижевской епархии в четверг, 17 января.

Напомним, в декабре 2018 года стало известно об открытии подобных кабинетов, где перед процедурой прерывания беременности женщину обяжут пройти общую или индивидуальную консультацию. Если женщина примет решение оставить ребенка, то её проконсультируют, куда обращаться за гуманитарной, правовой и психологической помощью.

Накануне, 16 января, в Минздраве Удмуртии состоялось рабочее совещание представителей медучреждений и епархии. По итогам встречи было принято решение об открытии в Ижевске двух кабинетов противоабортного консультирования на базе ГКБ №10 на улице Родниковой, 56 и на базе Республиканского центра медицинской профилактики на улице Свердлова, 7.

10:15, 17 января, 2019
Дмитрий Стрелков
131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аборты\n#больницы\n#Минздрав Удмуртии\n#беременность\n#епархия

 

 

 


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