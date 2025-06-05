Глазов. Удмуртия. Акцию «Пушкинский диктант» (0+) вновь проведут в Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени В. Г. Короленко. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте».

Международную просветительскую акцию «Пушкинский диктант» ежегодно проводит Ассоциация учителей литературы и русского языка. В 2025 году диктант будет на тему «Мир культуры и истории в творчестве А. С. Пушкина».

Диктант начинается 6 июня — в День рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Написать его можно будет по 10 июня.

По данным организаторов, в России уже зарегистрировано более 200 площадок, где напишут «Пушкинский диктант». В их числе и ГИПУ имени В. Г. Короленко.

Всех желающих написать диктант приглашают 6 июня в 14:05 в 301 аудиторию первого корпуса Короленковского университета. Здесь они смогут проверить свои знания о русском поэте и его творчестве.

Также жители Удмуртии могут самостоятельно написать данный диктант в любом удобном для них месте в сроки проведения акции. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.