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Глазовский университет вновь станет площадкой для написания «Пушкинского диктанта»

12:10, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Глазовский университет вновь станет площадкой для написания «Пушкинского диктанта»
12:10, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#Александр Пушкин\n#диктант
Источник фото: ГИПУ имени В.Г. Короленко
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Жители Удмуртии с 6 июня смогут проверить свои знания об Александре Пушкине и его творчестве.

Глазов. Удмуртия. Акцию «Пушкинский диктант» (0+) вновь проведут в Глазовском государственном инженерно-педагогическом университете имени В. Г. Короленко. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети «ВКонтакте». 

Международную просветительскую акцию «Пушкинский диктант» ежегодно проводит Ассоциация учителей литературы и русского языка. В 2025 году диктант будет на тему «Мир культуры и истории в творчестве А. С. Пушкина».

Диктант начинается 6 июня — в День рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина и День русского языка. Написать его можно будет по 10 июня. 

По данным организаторов, в России уже зарегистрировано более 200 площадок, где напишут «Пушкинский диктант». В их числе и ГИПУ имени В. Г. Короленко. 

Всех желающих написать диктант приглашают 6 июня в 14:05 в 301 аудиторию первого корпуса Короленковского университета. Здесь они смогут проверить свои знания о русском поэте и его творчестве. 

Также жители Удмуртии могут самостоятельно написать данный диктант в любом удобном для них месте в сроки проведения акции. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.  

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12:10, 05 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
101
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Александр Пушкин\n#диктант