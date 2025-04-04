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В Воткинске выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»

08:30, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске выбрали место для установки стелы «Город трудовой доблести»
08:30, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
239
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стела
Источник фото: Центр территориального развития Удмуртии
239
0

За это место отдали свой голос 1382 человека.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске выбрали место для установки стелы  «Город трудовой доблести». Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртии. 

Напомним, что в 2023 году президент России Владимир Путин присвоил Воткинску звание «Город трудовой доблести». В 2025 году жители Воткинска решали, где установить соответствующую стелу. 

Для выбора места с 19 по 30 марта было запущено онлайн-голосование. В нём поучаствовали 2 976 человек. Участники опроса выбирали одно из трёх мест: за сквер В. Г. Садовникова проголосовали 10% респондентов, за территорию напротив памятника «Якорь» отдали свои голоса 44% опрошенных. Но больше всего голосов — 46% — набрал Парк Победы. 

Это место выбрали 1382 человека по вполне ожидаемым причинам. Парк находится в самом сердце города — рядом с набережной Воткинского пруда и Дворцом Культуры «Юбилейный». Также на его территории размещена открытая выставка военной техники и мемориальный комплекс, где регулярно проходят патриотические мероприятия. 

Напомним, что стела «Город трудовой доблести» есть и в Ижевске. Её открыли 9 декабря 2022 года. 

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08:30, 04 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
239
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стела