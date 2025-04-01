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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске начали мыть дороги

16:07, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске начали мыть дороги
16:07, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
213
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка мусора\n#уборка улиц
Источник фото: скриншот администрации Ижевска
213
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Работы стартовали с улицы Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске началась «влажная уборка». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Дорожные службы моют дороги, остановки и ограждения. Работы стартовали с улицы Кирова, где 1 апреля пустили новую поливомоечную машину. Помимо мытья проезжей части, боковой щёткой она очистит вертикальные ограждения.

С помощью таких поливомоечных машин на дорогах города смоют грязь, которая осталась после уборки смёта. Также на улицах города всё лето будут работать новые вакуумные пылесосы на базе КАМАЗа, бродвеи и мини-пылесосы свиперы

В уборке города поучаствуют и местные жители. Первый общегородской субботник пройдёт 5 апреля, присоединиться к нему могут все желающие. 0+

«У управляющих компаний, предприятий, организаций также есть понимание по закреплённым за ними территориям — город должен быть чистым к майским праздникам», — заявляют в администрации Ижевска. 

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16:07, 01 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
213
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка мусора\n#уборка улиц