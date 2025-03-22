Рабочая группа утвердила смету и дорожную карту строительства.
Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской администрации состоялось заседание рабочей группы по восстановлению исторической Петропавловской колокольни, где утвердили смету и дорожную карту строительства православного храма. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях.
Расходы на строительство составят 550 млн рублей. Объём финансирования работ в 2025 году оценивается в 72 млн рублей. В апреле начнут укреплять фундамент здания.
Про историю Петропавловской колокольни подробно написано здесь.
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