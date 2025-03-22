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Восстановление Петропавловской колокольни в Сарапуле обойдется в 550 млн рублей

11:44, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
Восстановление Петропавловской колокольни в Сарапуле обойдется в 550 млн рублей
11:44, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
281
0
#Сарапул\n#храмы Удмуртии\n#восстановление
Источник фото: tehne.com, из архива М. Курочкина
281
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Рабочая группа утвердила смету и дорожную карту строительства.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульской администрации состоялось заседание рабочей группы по восстановлению исторической Петропавловской колокольни, где утвердили смету и дорожную карту строительства православного храма. Об этом сообщила администрация города в социальных сетях. 

Расходы на строительство составят 550 млн рублей. Объём финансирования работ в 2025 году оценивается в 72 млн рублей. В апреле начнут укреплять фундамент здания.

Про историю Петропавловской колокольни подробно написано здесь

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11:44, 22 марта, 2025
Константин Ижболдин
журналист
281
0
#Сарапул\n#храмы Удмуртии\n#восстановление