Сарапул. Удмуртия. «Дом купца Смагина» в Сарапуле на улице Первомайской, 18 выставили на торги. Лот появился на портале «ГИС Торги».

Начальная цена — 5 890 440 рублей; шаг аукциона — 294 522 рублей. Вид торгов — продажа (приватизация) государственного и муниципального имущества.

Отметим, что особняк является объектом культурного наследия федерального значения. Здание построено в 1910-е годы по проекту И. А. Чарушина в стиле модерн. В годы Гражданской войны здесь располагался штаб Второй армии РККА, выступала Н. К. Крупская. Позднее в здании разместились ГАИ и КГБ. Сейчас оно пустует, последним «квартирантом» здесь было местное отделение Управления ФСБ по Удмуртии.

Сам Николай Васильевич Смагин был коммерции советником, купцом I гильдии, владел самым большим в городе кожевенным заводом, основал собственный торговый дом. Накануне Первой мировой войны избирался городским головой.

Много средств Смагин отдавал на благотворительность, жертвуя деньги на образование рабочих своего завода, содержание городской богадельни, под которую отдал другой свой дом, детского приюта. Много лет был старостой Покровского собора, колокольню которого сейчас пытаются восстановить в Сарапуле.