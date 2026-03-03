Глазов. Удмуртия. В Глазове вновь проведут аукцион по продаже бывшего здания поликлиники №4 по адресу улица Драгунова, 50. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртии.

Ранее его уже пытались реализовать через торги. Общая площадь продаваемой недвижимости 1361,2 квадратных метра. Начальная цена: 22 500 000 рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 8 мая.

Напомним, ранее в Ижевске на торги выставили бывшее здание ГКБ №3.