Бывшее здание поликлиники №4 вновь пытаются продать в Глазове
13:37, 03 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Глазов\n#Удмуртия\n#имущество\n#торги\n#продажа госсобственности
Источник фото: Минимущество Удмуртии
Площадь помещения составляет более 1300 квадратных метров.

Глазов. Удмуртия. В Глазове вновь проведут аукцион по продаже бывшего здания поликлиники №4 по адресу улица Драгунова, 50. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Удмуртии.

Ранее его уже пытались реализовать через торги. Общая площадь продаваемой недвижимости 1361,2 квадратных метра. Начальная цена: 22 500 000 рублей. Заявки для участия в торгах принимаются до 8 мая. 

Напомним, ранее в Ижевске на торги выставили бывшее здание ГКБ №3.

