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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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На территории одного из бараков в Ижевске ввели режим повышенной готовности

12:40, 14 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На территории одного из бараков в Ижевске ввели режим повышенной готовности
12:40, 14 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветхое жильё
Источник фото: Андрей Пушин (2gis)
73
0

Причиной стала угроза возникновения ЧС.

Ижевск. Удмуртия. В границах одного из домов в ижевском городке Машиностроителей введён режим повышенной готовности. Жильцов будут расселять в маневренный фонд. Это следует из соответствующего постановления главы города. 

Особый режим введён в границах дома №33 в городке Машиностроителей. Для органов управления введён местный уровень реагирования. Из-за ветхости дома в нём может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Жителям дома вручат уведомления о сложившейся ситуации и предложат переехать в маневренный фонд. Дом отключат от поставки коммунальных ресурсов. 

12:40, 14 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветхое жильё