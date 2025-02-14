Ижевск. Удмуртия. В границах одного из домов в ижевском городке Машиностроителей введён режим повышенной готовности. Жильцов будут расселять в маневренный фонд. Это следует из соответствующего постановления главы города.

Особый режим введён в границах дома №33 в городке Машиностроителей. Для органов управления введён местный уровень реагирования. Из-за ветхости дома в нём может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Жителям дома вручат уведомления о сложившейся ситуации и предложат переехать в маневренный фонд. Дом отключат от поставки коммунальных ресурсов.