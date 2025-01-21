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В Ижевске на улице Ленина возле автосалонов до конца недели устранят ямы

17:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске на улице Ленина возле автосалонов до конца недели устранят ямы
17:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
357
0
#Ижевск\n#ремонт дорог
Источник фото: ИА «Сусанин»
357
0

По словам жителей, водители регулярно повреждают авто на этом участке.

Ижевск. Удмуртия. Ямы на участке улицы Ленина около автосалонов в Ижевске пообещали заделать до 24 января. Об этом сообщила администрация города.

Под записью на странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова «ВКонтакте» ижевчане задали вопрос о сроках ремонта дороги на улице Ленина в сторону улицы Камбарской.

По словам местных жителей, на участке необходимо ликвидировать ямы. Из-за них водители регулярно повреждают свои авто.

В горадминистрации рассказали, что устранение дефектов запланировано до 24 января 2025 года.

17:10, 21 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
357
0
#Ижевск\n#ремонт дорог