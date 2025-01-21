В Ижевске на улице Ленина возле автосалонов до конца недели устранят ямы

Ижевск. Удмуртия. Ямы на участке улицы Ленина около автосалонов в Ижевске пообещали заделать до 24 января. Об этом сообщила администрация города.

Под записью на странице главы Ижевска Дмитрия Чистякова «ВКонтакте» ижевчане задали вопрос о сроках ремонта дороги на улице Ленина в сторону улицы Камбарской.

По словам местных жителей, на участке необходимо ликвидировать ямы. Из-за них водители регулярно повреждают свои авто.

В горадминистрации рассказали, что устранение дефектов запланировано до 24 января 2025 года.