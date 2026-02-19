Закрыть
МУП «ДРЭУ» и «СпДУ» Ижевска продолжают реорганизовывать в акционерные общества

10:10, 19 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ижевск\n#ДРЭУ
Источник фото: ИИ
Оба предприятия включили в прогнозный план приватизации на 2026 год.

Ижевск. Удмуртия. Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Ижевска и городскую УК «Спецдомуправление» продолжают преобразовывать из МУП в АО. В четверг, 19 февраля, на 5-й сессии Гордумы начальник Управления имущественных отношений и земельных ресурсов администрации города Наталья Холмогорова представила на утверждение план приватизации муниципального имущества на 2026 год.

В пояснительной записке об итогах реализации плана приватизации в 2025 году отмечается, что он включал в себя среди прочего реорганизацию МУП «ДРЭУ». В ноябре 2025 года Гордума согласовала устав АО «ДРЭУ», была проведена комиссия по приватизации; подготовлен и запущен проект правового акта об утверждении передаточного акта. Для завершения процедуры реорганизации предприятие включили в прогнозный план приватизации на 2026 год.

Ещё одно учреждение — муниципальная УК «СпДУ». Предприятие направило уведомления кредиторам о реорганизации; осуществлён аудит. Проект устава нового АО планируется к внесению на сессию Гордумы в феврале 2026 года. Для завершения процедуры реорганизации и это предприятие также включили в план приватизации на 2026 год.

#Ижевск\n#ДРЭУ