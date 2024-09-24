Стало известно точное расположение «Ижевских терм» в парке Кирова

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска конкретизировала место расположения будущих «Ижевских терм» на территории парка имени С. М. Кирова. Картой-схемой с указанием границ поделились в комментариях на странице главы города Дмитрия Чистякова в соцсетях.

Напомним, в середине августа во время прямого эфира в соцсетях градоначальник рассказал, что новые термы решено построить в парке на месте хозяйственного блока. Несмотря на большую площадь парка, более конкретного места не указывалось.

В преддверии очередного эфира на странице мэра начался сбор вопросов от горожан. Один из них — целесообразность строительства терм именно в парке Кирова. Вопрошающие указывают основным проблемным вопросом транспортную доступность нового досугового объекта и потенциальная зона парковки. Дело в том, что проезжая часть улицы Песочной, идущей вдоль парка Кирова и зоопарка Удмуртии, слишком узкая. Даже в будни тут бывает «минус полоса», а в выходной день стагнация ощутима всем микрорайоном Металлург.

На вопросы горожан ответил официальный аккаунт администрации Ижевска:

«Ижевские термы на территории парка Кирова будут расположены на месте бывших хозяйственных построек. Для них будет организована своя парковка так же, как для Динопарка. Зелёные насаждения в пятно застройки не попадают».

Также была приложена часть карты города, из которой следует, что новые термы появятся в северной части парка — выше кафе «Теремок» и спа-клуба «Ботаника». Раньше на обозначенной территории из культурного сектора был кинотеатр для авто под открытым небом.