«Ижевские термы» появятся на территории парка имени Кирова

Ижевск. Удмуртия. «Ижевские термы» планируют построить в парке имени С. М. Кирова. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

«У нас уже определено место — это парк Кирова. Стройка уже начнётся осенью этого года. Проект достаточно быстро реализуемый. В начале 2026 года он уже будет работать. Место определено, по моему мнению, очень правильно. Не будет никакой вырубки. Это хозяйственный блок парка. Мы определились, куда всё перенесём. И на этом месте появятся первые термы»,

Если потребуется ещё потребность у горожан открыть ещё термы в других районах, будем рассматривать варианты. Такую возможность мэр не исключил, потому что запрос от инвесторов поддержать такие проекты есть.