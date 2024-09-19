21 сентября в центре Ижевска на один час ограничат движение транспорта

Ижевск. Удмуртия. 21 сентября в Ижевске организовывается проход мотоколонны в честь закрытия сезона. На один час в центре ограничат движение всего остального транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации.

С 13:00 до 14:00 движение перекроют на следующих улицах:

· Пушкинской (от Холмогорова до Советской);

· Советской (от Пушкинской до Максима Горького);

· Максима Горького (от Советской до Ленина);

· Ленина (от Максима Горького до набережной Дудина), набережной Дудина.

Безопасность будут осуществлять полиция и мотоклуб, организовавший мероприятие.