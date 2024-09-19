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21 сентября в центре Ижевска на один час ограничат движение транспорта

10:40, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
21 сентября в центре Ижевска на один час ограничат движение транспорта
10:40, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц
Фото: ИА «Сусанин»
152
0

Путь освобождается для прохождения мотоколонны. 

Ижевск. Удмуртия. 21 сентября в Ижевске организовывается проход мотоколонны в честь закрытия сезона. На один час в центре ограничат движение всего остального транспорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте горадминистрации. 

С 13:00 до 14:00 движение перекроют на следующих улицах:

·        Пушкинской (от Холмогорова до Советской);

·        Советской (от Пушкинской до Максима Горького);

·        Максима Горького (от Советской до Ленина);

·        Ленина (от Максима Горького до набережной Дудина), набережной Дудина.

Безопасность будут осуществлять полиция и мотоклуб, организовавший мероприятие. 

10:40, 19 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц