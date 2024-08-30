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Для глазовского парка Горького купили крытый автодром

17:35, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Для глазовского парка Горького купили крытый автодром
17:35, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#аттракционы
Фото: unsplash.com (Fern M. Lomibao)
91
0

А для детей заказали двухъярусный автобус.

Аттракцион уже купили, также для самых маленьких посетителей парка заказан двухъярусный автобус. 

Зону аттракционов обновляли с 2023 года. Работы провели за счёт финансирования из бюджета Удмуртии и топливной компании «ТВЭЛ». 

«Здесь завершился очередной этап благоустройства, проделана большая работа: проложены сети, установлено освещение, обустроены дорожки. И новые аттракционы, конечно!», — заявил Сергей Коновалов. 

Напомним, 30 августа в парке заработали четыре новых аттракциона.  

17:35, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#парк Горького\n#аттракционы