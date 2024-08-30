Для глазовского парка Горького купили крытый автодром

Аттракцион уже купили, также для самых маленьких посетителей парка заказан двухъярусный автобус.

Зону аттракционов обновляли с 2023 года. Работы провели за счёт финансирования из бюджета Удмуртии и топливной компании «ТВЭЛ».

«Здесь завершился очередной этап благоустройства, проделана большая работа: проложены сети, установлено освещение, обустроены дорожки. И новые аттракционы, конечно!», — заявил Сергей Коновалов.

Напомним, 30 августа в парке заработали четыре новых аттракциона.