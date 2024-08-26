Что за павильон: в Ижевске появился мобильный пункт приёма на военную службу по контракту

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился мобильный пункт приёма на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Павильон установили в Октябрьском районе на площадке рядом с кинотеатром «Аврора». С 16 августа он работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Сотрудники пункта могут рассказать посетителям о возможностях, которые предоставляет служба по контракту, и ответить на их вопросы.

Помимо этого, в павильоне собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Сюда можно принести средства гигиены, влажные салфетки, белье и носки.