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Что за павильон: в Ижевске появился мобильный пункт приёма на военную службу по контракту

18:04, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Что за павильон: в Ижевске появился мобильный пункт приёма на военную службу по контракту
18:04, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#служба\n#гуманитарная помощь
Фото: администрация Ижевска
121
0

Здесь можно узнать всё о службе и передать гуманитарную помощь.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появился мобильный пункт приёма на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Павильон установили в Октябрьском районе на площадке рядом с кинотеатром «Аврора». С 16 августа он работает ежедневно с 11:00 до 20:00. Сотрудники пункта могут рассказать посетителям о возможностях, которые предоставляет служба по контракту, и ответить на их вопросы.

Помимо этого, в павильоне собирают гуманитарную помощь для участников СВО. Сюда можно принести средства гигиены, влажные салфетки, белье и носки.  

18:04, 26 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#СВО\n#служба\n#гуманитарная помощь