В Ижевске в честь Дня флага России вновь развернут 25-метровый триколор

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 22 августа, в День государственного флага России, на разных площадках города пройдут праздничные мероприятия и патриотические акции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В 10:30 в сквере оружейника Драгунова начнётся концертная программа (0+).

Сразу несколько мероприятий запланировано в Национальной библиотеке Удмуртии. В течение дня в фойе первого этажа будет работать книжная выставка «Мой гимн, мой флаг, моя Россия» (0+). В экспозиции собраны книги об истории российского флага и о значимости государственной символики. А также все желающие смогут поучаствовать в онлайн-викторине «Флаг России — наша гордость».

В 11:00 в конференц-зале библиотеки включат трансляцию концерта Владимирской областной филармонии «Это наша Россия». Перед зрителями выступит вокально-хореографический коллектив «Русь» с народными танцами, песнями, а также произведениями советских и российских композиторов.

В 14:00 в учебном классе начнётся просмотр документального фильма «Символы президентской власти». С 15:00 на крыльце библиотеки все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе «Российский флаг и я» и сделать из бумаги бабочку в триколоре флага.

Помимо этого, в 18:00 на поле у дома №43 по улице Буммашевской начнётся патриотический концерт (0+). Ещё здесь проведут викторину, устроят конкурсы и мастер-классы, а детям будут предлагать нарисовать аквагрим в стиле триколор.

Также в 18:00 праздничная программа стартует на Центральной площади. Здесь в рамках акции «Единый флаг — единая страна» горожане развернут 25-метровый флаг России.

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