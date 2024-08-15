Соцобъект появится на месте предназначенной к сносу первой «хрущёвки» Ижевска

Ижевск. Удмуртия. На месте первой «хрущёвки» в Ижевске на улице Ленина, 9 появится соцобъект. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Дмитрий Чистяков, комментируя опасения горожан относительно обустройства парковок на ремонтируемом участке улицы Ленина.

«На самом деле, ко мне поступает большое количество вопросов о необходимости парковок. Там социалка, там больница детская, невозможно парковаться. Да, мы туда добавляем новые парковочные места. Но там будут разрывы — мы делаем газон по все улице Ленина с разрывами для парковок», — рассказал Дмитрий Чистяков.

Он подчеркнул, что у социальных объектов такая новая парковка не планируется платной. Градоначальник подчеркнул, что часть новых парковок расположена перед домом на ул. Ленина, 9, который планируют снести.

«На этом месте в перспективе — тоже социальный объект. Не планируем там никаких жилых домов. Там будет социальный объект. Тоже потребуются дополнительные парковочные места, чтобы во дворах не ставили машины», — заверил градоначальник.

Напомним, первую ижевскую «хрущёвку» решили расселить и снести из-за аварийного состояния в мае 2022 года. В начале июня того же года участок под зданием был изъят для муниципальных нужд.