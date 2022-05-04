Первую «хрущёвку» снесут в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Первую в Ижевске «хрущёвку» на улице Ленина, 9 решили снести в Ижевске. Соответствующее распоряжение приняли в администрации города.

Как пояснили «Сусанину» в муниципалитете, в январе 2014 районная администрация признала дом аварийным и подлежащим реконструкции. Но собственники многоквартирного дома в установленные сроки её не произвели, потому было принято решение о сносе здания. Дом включили в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда в Удмуртии на 2019-2025 годы. Планируемая дата окончания переселения жильцов дома по улице Ленина, 9 — 31 декабря 2022 года.

В администрации Ижевска подчеркнули, что по закону у собственника жилое помещение в аварийном доме может быть изъято путём выкупа либо по соглашению может быть предоставлено другое жилое помещение с зачётом его стоимости в выкупную цену. Стоимость квартиры определяет в таком случае независимая оценочная организация.

«Приобретение квартир в целях расселения аварийного жилья осуществляется в соответствии с требованиями федерального закона. При этом ограничение закупки одним из административных районов города действующим законодательством не предусмотрено», — отметили в горадминистрации.

Расселения дома №9 по улице Ленина осуществляется за счёт средств Фонда содействию реформированию ЖКХ. Одним из условий предоставления такого финансирования является использование участка под аварийным домом для последующего размещения объектов коммунального или социального обслуживания, здравоохранения, образования, обустройства мест для занятия спортом и физкультурой, размещения парков и скверов, а также строительства многоквартирных домов.

Как рассказали «Сусанину» сами жители дома, пока что им предложено переселяться в квартиры, расположенные в районе Малиновой горы в Ленинском районе Ижевска.

Отметим, что данное здание не обладает каким-либо статусом исторического памятника. При этом дом является по-своему уникальным. Первые жильцы въехали сюда в конце 1959 года. Официально дом сдали в 1960-м году. Это был экспериментальный проект панельных пятиэтажных домов, прозванных в народе «хрущёвками» по имени руководителя страны Никиты Хрущёва. Здание относится к серии панельных пятиэтажек I-335. Авторами проекта являются архитекторы Ленинградского отделения Горстройпроекта Б. Баныкин, И. Артемьева и Л. Смирнова.

В случае сноса здания, «самой старой» подобной постройкой можно будет считать дом-«близнец», расположенный по улице Ленина, 12. Его сдали в 1961 году.