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Ижевчанин Алексей Шушков занял 4 место на всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса»

15:20, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Ижевчанин Алексей Шушков занял 4 место на всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса»
15:20, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
384
0
#Ижевск\n#Чебоксары\n#троллейбусы
Фото: кадр из видео
384
0

Он завершился 9 августа в Чебоксарах.

Чебоксары. Чувашия. Водитель троллейбуса из Ижевска Алексей Шушков занял четвёртое место на всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса — 2024». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

В номинации «Теория» ижевчанин занял первое место среди 32 участников со всей страны.

Первое место завоевал водитель из Самары Сергей Василенко, на втором месте — Игорь Корнилов из Санкт-Петербурга, на третьем — Эдуард Арсентьев из Чебоксар.

Напомним, в июле Алексей Шушков стал лучшим водителем троллейбуса в столице Удмуртии. 

15:20, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
384
0
#Ижевск\n#Чебоксары\n#троллейбусы