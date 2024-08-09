Ижевчанин Алексей Шушков занял 4 место на всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса»

Чебоксары. Чувашия. Водитель троллейбуса из Ижевска Алексей Шушков занял четвёртое место на всероссийском конкурсе «Лучший водитель троллейбуса — 2024». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

В номинации «Теория» ижевчанин занял первое место среди 32 участников со всей страны.

Первое место завоевал водитель из Самары Сергей Василенко, на втором месте — Игорь Корнилов из Санкт-Петербурга, на третьем — Эдуард Арсентьев из Чебоксар.

Напомним, в июле Алексей Шушков стал лучшим водителем троллейбуса в столице Удмуртии.