4 августа пройдёт экологическая акция в Ярушкинском парке Ижевска

Ижевск. Удмуртия. 4 августа в 11:00 в Ярушкинском парке начнется экологическая акция «Green Drive» (6+). О предстоящем субботнике сообщила администрация Октябрьского района Ижевска.

Горожане приглашаются на уборку дендропарка по адресу: Весенний проезд, 5. На месте организаторы выдадут необходимый инвентарь и брендированную одежду.

Регистрация доступна по ссылке: https://clck.ru/3BG6Dt

«Green Drive»* – это экологический тур, который пройдет в сотне российских городов.

*Грин драйв