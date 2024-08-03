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4 августа пройдёт экологическая акция в Ярушкинском парке Ижевска

11:46, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
4 августа пройдёт экологическая акция в Ярушкинском парке Ижевска
11:46, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
74
0
#Ижевск\n#экология\n#парки
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
74
0

Горожан приглашают на уборку дендропарка.

Ижевск. Удмуртия. 4 августа в 11:00 в Ярушкинском парке начнется экологическая акция «Green Drive» (6+). О предстоящем субботнике сообщила администрация Октябрьского района Ижевска. 

Горожане приглашаются на уборку дендропарка по адресу: Весенний проезд, 5. На месте организаторы выдадут необходимый инвентарь и брендированную одежду. 

Регистрация доступна по ссылке: https://clck.ru/3BG6Dt

«Green Drive»* – это экологический тур, который пройдет в сотне российских городов. 

*Грин драйв

 

11:46, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
74
0
#Ижевск\n#экология\n#парки