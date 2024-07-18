Единую сеть велодорожек планируют создать в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется создать единую сеть велодорожек и путей проезда для велосипедов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Соответствующий документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов правительства Удмуртии.

Соглашение трёхстороннее — между правительством Удмуртии, администрацией Ижевска и кикшеринговой компанией «ЮрентБайк.ру». Распоряжение с одобрением проекта соглашения подписал премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

В документе указывается, что кроме создания единой сети дорожек в городе будут развивать существующую велоинфраструктуру, а также формировать у населения культуру пользования средствами индивидуальной мобильности, повышать транспортную доступность городской среды.

Главе Удмуртии рекомендовано подписать соглашение от имени правительства. В случае принятия оно будет действовать пять лет.