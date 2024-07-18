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Единую сеть велодорожек планируют создать в Ижевске

09:40, 18 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Единую сеть велодорожек планируют создать в Ижевске
09:40, 18 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
65
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#Ижевск\n#велодорожки
Фото: ИА "Сусанин"
65
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Власти города и республики подпишут соглашение с компанией «Юрент».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске планируется создать единую сеть велодорожек и путей проезда для велосипедов, электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Соответствующий документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов правительства Удмуртии.

Соглашение трёхстороннее — между правительством Удмуртии, администрацией Ижевска и кикшеринговой компанией «ЮрентБайк.ру». Распоряжение с одобрением проекта соглашения подписал премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

В документе указывается, что кроме создания единой сети дорожек в городе будут развивать существующую велоинфраструктуру, а также формировать у населения культуру пользования средствами индивидуальной мобильности, повышать транспортную доступность городской среды.

Главе Удмуртии рекомендовано подписать соглашение от имени правительства. В случае принятия оно будет действовать пять лет.

09:40, 18 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Ижевск\n#велодорожки