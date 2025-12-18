Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт подготовка к капитальному ремонту сети велосипедных дорожек. Начат поиск подрядчика, который проведёт изыскания и составит проект предстоящих работ. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, ремонту подлежат 26 участков велодорожек общей протяженностью более 14 километров. В список вошли участки на ключевых улицах города, включая улицы 40 лет Победы, Ленина, Молодежная, Пушкинская, Петрова, Удмуртская, Холмогорова и другие.

Работы предусматривают капитальный ремонт дорожек с устройством асфальтобетонного покрытия на щебеночном основании. Помимо этого, в проекте должны быть учтены мероприятия по организации наружного освещения, водоотведения, а также при необходимости установка ограждений и переустройство пересекаемых инженерных сетей.

Проектировщику предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать всю необходимую документацию и получить положительное заключение государственной экспертизы в срок до 1 ноября 2026 года.

Финансирование работ планируется за счёт городского бюджета. После завершения проектирования будет определена предполагаемая стоимость и сроки самого строительства, которое ориентировочно запланировано на 2026-2027 годы.

Начальная цена контракта составляет 16,7 млн рублей.