Новый подрядчик приступил к реконструкции Ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в Ледовом дворце «Ижсталь» вновь стартовали работы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов.

К реконструкции приступила подрядная организация ООО «Тепло-мастер», с которой 16 мая был заключён контракт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

Каждый день на объекте работают около 50 человек. Они завершают демонтажные работы и подготовку к монтажу инженерных систем. Также идёт подготовка к основным работам.

Отмечается, что горожане уже могут оценить внешние изменения здания со стороны улицы Удмуртской. Объект находится на контроле и еженедельном мониторинге.

Напомним, что в марте 2024 года первого подрядчика по капремонту ледового дворца признали банкротом, а аукцион по определению новой подрядной организации признали несостоявшимся, так как конкурсная комиссия отклонила обе заявки.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов заявил об отсутствии уверенности в том, что новый подрядчик завершит реконструкцию в срок — в 2024 году.