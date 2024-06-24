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Из-за угрозы подмывания грунта в Ижевске закрыли движение на участке улицы Майской

11:35, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Из-за угрозы подмывания грунта в Ижевске закрыли движение на участке улицы Майской
11:35, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
754
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#перекрытие улиц
Фото: ИА «Сусанин»
754
0

Накануне здесь провели замену подземных коммуникаций.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на участке улицы Майской закрыли автомобильное движение. Есть угроза размытия грунта в результате непрекращающегося дождя. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала «Т Плюс».

Движение ограничено на участке между домов №314а и №316. Здесь накануне проводились раскопки, шла перекладка трубопровода, а также замена лотков и плит перекрытия. После работ яму засыпали песком, выполнили щебёночное основание и уложен черновой асфальт.

Сейчас готовятся дополнительные меры по недопущению разрушения дороги.

Напомним, 23 июня в образовавшийся провал на улице Щорса угодил автомобиль

11:35, 24 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
754
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ЖКХ\n#перекрытие улиц