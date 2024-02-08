Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится замкнутая сеть велодорожек, позволяющая проехать по всему городу. Как сообщил глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира на ТРК «Моя Удмуртия», работы начнутся в этом году.

Есть заинтересованный инвестор, готовый помогать в совершенствовании этой инфраструктуры. В ближайшее время запланирована встреча с общественностью. Запросы любителей велоспорта лягут в основу нового велопроекта, отмечает Дмитрий Чистяков.

Кроме того, учтут интересы и владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ). В единую сеть объединят туристические объекты, зоны отдыха и действующие велодорожки.