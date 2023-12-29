Жителям Удмуртии представили Стратегию пространственного развития Ижевской агломерации

Ижевск. Удмуртия. Жителям столицы Удмуртии представили Стратегию пространственного развития Ижевской агломерации до 2030 года. Онлайн-презентацию провёл Центр территориального развития УР.

Его руководитель, советник главы Удмуртии Вячеслав Правдзинский напомнил, что разработку СПР начали в 2019 году и реализовывают в несколько этапов.

Аналитический этап включил в себя исследование различных аспектов городской жизни. В процессе разработки непосредственно СПР и её ключевых метрик была сформулирована миссия пространственного развития Ижевской агломерации, определены принципы и приоритетные направления развития, для каждого из которых предложены необходимые меры и индикаторы достижения поставленных целей. Этот этап завершился серией общественных мероприятий и обсуждения в первой половине 2022 года.

Обновлённый сайт доступен по ссылке. Он включает в себя не только основные материалы о процессе разработки Стратегии, но и интерактивные карты, отражающие проектные решения и позволяющие анализировать и применять положения СПР на практике.

Вячеслав Правдзинский подчеркнул, что Стратегия теперь находится на финальной стадии утверждения. Следующий этап — это проект генплана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Ижевска и Завьяловского района на основе принципов Стратегии, над которыми уже начали работу в администрации.

Отдельные вопросы по реализации положений Стратегии в дальнейшем можно будет адресовать администрациям Ижевска и Завьяловского района, Минстрою Удмуртии. Также на сайте работает форма обратной связи, через которую всё так же можно присылать свои вопросы и наработки.