В Ижевске начался капитальный ремонт подземного перехода рядом с УдГУ

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался капитальный ремонт подземного пешеходного перехода на улице Удмуртской рядом с УдГУ. Эта первая городская подземка была построена в 1978 году.

Как рассказал начальник Управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Евгений Бунтов, в переходе подрядчик должен обустроить лестничные сходы, системы водоотведения, электроснабжения, видеонаблюдения, арочные навесы из оргстекла, укрепить все несущие конструкции в тоннеле и провести косметический ремонт стен, для покрытия пола планируется использовать термальную противоскользящую плитку.

«В подземном переходе будут применены решения по безопасности объекта и элементы доступной среды, такие как тактильная плитка, указатели движения, подъёмники для маломобильных групп населения», — отметил Евгений Бунтов.

Напомним, в феврале 2023 года в ходе аукциона определился подрядчик — ООО СК «МарСтрой» из Казани. Как рассказал начальник участка Данис Ахметзянов, рабочие зашли на объект 10 мая.

«В данный момент проводится демонтаж стен и лестничных сходов. После этого начнутся бетонные, штукатурно-малярные работы, проводка электросетей после гидроизоляции. Установят над переходом и арочные конструкции. Для маломобильных граждан установят специальные подъёмники», — рассказал начальник участка.

По его словам, самое сложное в проекте — арочные конструкции и лестничный сход с тактильной плиткой и указателями. Также в процессе согласования находится вопрос по «ливнёвке».

«С ливневой канализацией разбирались, пока есть уверенность на 50% в том, что всё должно работать. Вода уходит. Если воспринимать в больших потоках, нужно ещё допроверить», — отметил Данис Ахметзянов.

Сроки завершения работ на всём объекте — до 31 июля 2023 года. Начальник участка уверен, что команда справится.

«У нас всё расписано по графику. На объекте постоянно присутствуют рабочие в количестве от 10 человек. Среди них есть квалифицированные. С материалами проблем нет. Тяжёлой техники на объекте нет, так как спустить её вниз невозможно; всё — ручной труд», — подчеркнул Данис Ахметзянов.

Он отметил, что срок до 31 июля решено примерно разделить пополам, чтобы потратить время сначала на один проход, потом открыть его для пешеходов и взяться за смежный проход. Таким образом, на весь срок ремонта улицу Удмуртскую можно будет перейти под землёй. То есть ограничения движения транспорта на поверхности «зеброй» не будет. Установленные по обеим сторонам проезжей части светофоры при этом решено оставить в выключенном состоянии — на случай крайней необходимости, если строителям придётся перекрыть во время работы оба коридора подземки.

Заведующая кафедрой государственной службы и управления персоналом Института экономики и управления УдГУ, зампредседателя Общественной палаты Ижевска Ирина Чазова назвала старт ремонта подземки долгожданным событием для всех учащихся, преподавателей и сотрудников вуза.

«Кто только не брал на свой контроль этот вопрос: и Удмуртский госуниверситет, и администрация города, и глава Удмуртии. Мы дождались. Это знаковое событие, проект имиджевый, ведь благополучателей очень много. Только в УдГУ учится более 15 000 студентов. Такие благоустроенные территории формируют имидж нашего города», — сказала Ирина Чазова.

Она напомнила, что студенты УдГУ провели проектные сессии по формированию дизайна пространства. Задача не только красиво оформить. Должна быть удобная навигация, информация. Также общественников волнуют вопросы по элементам доступной среды.

«Мы решили, что должны принять решение по дизайну перехода с учётом профессионального сообщества. Наиболее экспертной институции в сфере урбанистики и дизайна является Центр территориального развития Удмуртии. Ведь у нас в городе сформировано профессиональное сообщество: общество городских художников «Арт-резиденция», Институт искусств и дизайна УдГУ. Поэтому предлагаем провести проектную сессию на площадке ЦТР с участием экспертного сообщества для формирования единой концепции», — резюмировала Ирина Чазова.

Также она заверила, что представители Общественной палаты Ижевска будут осуществлять контроль ремонтных работ в переходе, особое внимание уделяя элементам доступной среды.