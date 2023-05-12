Две скамейки и стол пропали из зоны отдыха в посёлке Ува

Ува. Удмуртия. В одной из зон отдыха посёлка Ува пропали скамейки и стол. Об этом сообщил в соцсетях депутат Увинского райсовета Виктор Ёлкин.

«На протяжение всего зимнего сезона силами сотрудников нашего предприятия «Перспектива Плюс» мы обустраивали и облагораживали зоны отдыха и тропы здоровья в районе «Глинки» и «Бугров». Обустроили горки для катания, установили качели, скамейки и столы», — написал депутат.

Но недавно обнаружилась пропажа двух скамеек и стола на «Глинке», где дети и их родители большими группами отдыхали, пили чай, жарили шашлыки. Одна скамейка плавает в луже в той же зоне.

«Обращаюсь с просьбой (или пожеланием) ко всем неравнодушным помочь в обнаружении пропажи. Возможно, люди, совершившие этот поступок, просто вернут утраченное на своё место. Не смотря на эти неприятности, у меня руки не опускаются. Планов и задумок много!» — с оптимизмом заверил Виктор Ёлкин.