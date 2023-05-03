В Воткинске установят 1 тысячу новых контейнеров для сбора отходов

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске появится более 1 тыс. дополнительных контейнеров для сбора мусора, в том числе раздельного. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Алексей Заметаев.

Напомним, ранее жители Воткинска в социальных сетях выразили возмущение по поводу захламления мест сбора коммунальных отходов. Представители администрации города и регионального оператора по обращению с ТКО подтвердили необходимость кратного увеличения в городе контейнерных площадок для сбора мусора от населения.

По словам Алексея Заметаева, новые мусорные баки появятся в городе уже до конца текущего месяца, кроме того, Воткинску на период проведения субботников выделена дополнительная техника для вывоза отходов.

«Мы провели ряд рабочих встреч с региональным оператором в Удмуртской Республике ООО «Спецавтохозяйство». Результат: городу выделена дополнительно спецтехника. Сегодня на линию ежедневно выходит 10 машин для вывоза твердых коммунальных отходов, веток и крупногабаритного мусора.

До конца мая «Спецавтохозяйство» установит в местах сбора ТКО на территории города дополнительно 1 000 контейнеров. Также параллельно будут установлены 112 контейнеров для раздельного накопления отходов», — сообщил градоначальник.

Вместе с тем городские власти убедительно просят жителей Воткинска не приносить на контейнерные площадки общего пользования растительные остатки со своих садовых участков, строительный мусор и старые автопокрышки.