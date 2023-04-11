Администрация Воткинска заявила о необходимости строительства в городе 140 дополнительных площадок для сбора ТКО

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска негодуют по поводу состояния площадок для сбора бытовых отходов на территории города и разбросанном вокруг них мусоре. Свое возмущение воткинцы выражают «народным» способом – через социальные сети, прикладывая к гневным постам фотографии особо захламленных мест.

«Пока чиновники строят планы по благоустройству парков, каких-то территорий, наш любимый город Воткинск утопает в грязи и мусоре. Ладно была зима-снег, но сейчас что мешает убрать мусор? У меня ощущение, что я живу на помойке, и такая картина везде», – написал в соцсети «ВКонтакте» житель микрорайона «Березовка» Александр.

Кто отвечает в Воткинске за вывоз ТБО и обслуживание контейнерных площадок? Как муниципалитет контролирует эту работу? Достаточно ли в городе площадок для сбора отходов и планируется ли строительство новых? Куда обращаться жителям в случае замусоривания их придомовой территории? С этими вопросами «Сусанин» обратился к администрации Воткинска.

В ответ на запрос редакции заместитель главы администрации города по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту Артем Гредягин пояснил следующее.

Вывозом твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных, в Воткинске занимается ООО «ЭкоЛайн», офис которого расположен в Ижевске. Организация работает по договору субподряда с компанией «Ремонтно-домовой сервис», которая в свою очередь имеет контракт с региональным экологическим оператором ООО «Спецавтохозяйство».

Администрация города регулярно получает от жителей сообщения о переполненных контейнерах, кроме того, сотрудники муниципалитета также проводят мониторинг мест сбора отходов с фотофиксацией, эта информация направляется в ООО «ЭкоЛайн» для принятия мер по оперативному вывозу мусора. Также обращения с требованиями по устранению недостатков пересылаются регоператору.

На содержание контейнерных площадок и очистку мест сбора ТКО средства в бюджете города есть. На 2023 год на данные цели предусмотрено 1,3 млн рублей. Однако (по данным на 5 апреля, — прим. ред.), конкурс на определение подрядчика, который бы выполнял эти работы, еще не состоялся.

Чтобы снять вопрос со сбором бытовых отходов, количество контейнерных площадок в Воткинске нужно увеличивать практически в полтора раза. На сегодня в городе оборудовано 99 таких площадок, в тех жилых кварталах, где их не хватает, мусорные баки установлены открытым способом на временной основе.

На сегодняшний день администрацией города в министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии направлена заявка на финансирование строительства 140 площадок для сбора ТКО, необходимая сумма оценивается более чем в 14 млн рублей. При рассмотрении данной заявки на 2023 год из бюджета Удмуртской Республики Воткинску предусмотрена субсидия в размере 6,3 млн рублей. Однако данные средства пока в городскую казну не поступили. Необходимые конкурсные процедуры для определения подрядной организации на строительство площадок сбора ТКО со стороны Минприроды также не проводились.

Ситуацию с дефицитом контейнерных площадок прокомментировало и руководство регионального оператора по обращению с ТКО в Удмуртии. Как рассказала первый заместитель директора ООО «Спецавтохозяйство» Надежда Васильева, городу они нужны в кратно большем, чем сейчас, количестве.

«Из-за ранней весны в этом году субботники начались раньше. А это, в свою очередь, обострило и без того непростую ситуацию с нехваткой контейнерных площадок в Воткинске. Их должно быть в городе в разы больше. Существующие места накопления не выдерживают образующихся объемов отходов, отсюда и переполнения. Регоператор Удмуртии «Спецавтохозяйство» на период субботников направляет дополнительную технику на вывоз мусора в Воткинске. Также частота вывоза увеличена и в других муниципалитетах республики, где не хватает контейнерных площадок», – рассказала Надежда Васильева.

При этом городские власти советуют воткинцам активнее сигнализировать о местах, где вокруг контейнеров и площадок сбора ТКО скапливается мусор либо не вывозятся крупногабаритные отходы. При этом сообщать о недостатках лучше по официальным каналам. Вопросы можно задавать в диспетчерскую службу ООО «ЭкоЛайн» по телефонам 8 (3412) 908-740, 8 (3412) 912-531, либо по электронной почте new.ekolain@mail.ru, также в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» регионального экологического оператора ООО «Спецавтохозяйство».