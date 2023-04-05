Проведение земляных работ разрешили рядом с ТРЦ «Италмас» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Рядом с ТРЦ «Италмас» в Ижевске начались разрешённые земляные работы. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в комментариях на странице «ВКонтакте» главы Удмуртии Александра Бречалова.

Напомним, в конце марта глава Ижевска Олег Бекмеметьев, отвечая на вопросы горожан, подтвердил, что разрешения на такие работы тогда не было, а административная комиссия вынесла протокол с вынесением предупреждения собственнику о невозможности выполнения работ. И вот разрешение получено.

«Разрешение на проведение земляных работ собственником объекта получено 3 апреля. Факты проведения земляных работ без разрешения зафиксированы административной инспекцией, собственник вызван на составление протокола о правонарушении», — сообщили в администрации Ижевска.

Кроме того, отвечая на вопрос о допустимости размещения вблизи жилых домов забора, в муниципалитете сообщили, что расстояние от МКД до забора не нормируется.

«При установке ограждения требуется соблюдение норм освещённости жилых помещений и соблюдение противопожарных нормативов (противопожарный объезд вокруг дома должен быть вокруг доме не менее 6 метров)», — уточнили в горадминистрации.