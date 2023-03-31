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На трех улицах Ижевска в апреле ограничат движение транспорта

09:40, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
На трех улицах Ижевска в апреле ограничат движение транспорта
09:40, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы\n#ограничение движения\n#ремонт
Фото: elements.envato.com (varyapigu)
149
0

Специалисты будут строить новые сети водоснабжения и отремонтируют водопроводную камеру.

Ижевск. Удмуртия. В апреле в Ижевске ограничат движение транспорта на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

С 08:00 1 апреля до 17:00 23 апреля дорожники ограничат проезд по участку улицы Красной от улицы Пастухова до переулка Интернационального. На этом месте пройдет строительство сетей водоснабжения.

Ремонт водопроводной камеры на улице Краева проведут с 08:00 3 апреля до утра 10 апреля. Специалисты перекроют участок дороги перед пересечением с улицей Воровского.

Также работы будут вестись с 08:00 8 апреля по 00:00 23 апреля на улице Свердлова. На участке от улицы Пастухова до переулка Интернационального будет идти строительство сетей водоснабжения.

Водителям рекомендуют заранее выбрать пути объезда эти участков. 

09:40, 31 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
149
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#улицы\n#ограничение движения\n#ремонт