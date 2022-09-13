На концерте в честь Дня оружейника в Ижевске выступит Денис Майданов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День оружейника выступит Денис Майданов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

19 сентября празднование начнется с традиционного возложения цветов к Вечному огню в Сквере Победы. Также цветы будут возложены к бюсту Михаила Калашникова — легендарного оружейника, по инициативе которого и проводят этот праздник, и министра обороны СССР Дмитрия Устинова, внесшего неоценимый вклад в развитие промышленности Удмуртии.

Вечером в 19:00 на Центральной площади Ижевска в честь Дня оружейника начнется концерт. Все присутствующие будут чествовать ветеранов оружейного производства, семейные династии оружейников и начинающих специалистов этой отрасли.

Главным гостем программы станет Заслуженный артист России Денис Майданов.