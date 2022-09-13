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На концерте в честь Дня оружейника в Ижевске выступит Денис Майданов

12:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
На концерте в честь Дня оружейника в Ижевске выступит Денис Майданов
12:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#День оружейника\n#цветы\n#концерт
Фото: ИА «Сусанин»
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Празднование начнется с возложения цветов к вечному огню и бюстам Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в День оружейника выступит Денис Майданов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

19 сентября празднование начнется с традиционного возложения цветов к Вечному огню в Сквере Победы. Также цветы будут возложены к бюсту Михаила Калашникова — легендарного оружейника, по инициативе которого и проводят этот праздник, и министра обороны СССР Дмитрия Устинова, внесшего неоценимый вклад в развитие промышленности Удмуртии.

Вечером в 19:00 на Центральной площади Ижевска в честь Дня оружейника начнется концерт. Все присутствующие будут чествовать ветеранов оружейного производства, семейные династии оружейников и начинающих специалистов этой отрасли. 

Главным гостем программы станет Заслуженный артист России Денис Майданов.

12:45, 13 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
234
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#День оружейника\n#цветы\n#концерт