Подача тепла в социальные объекты Ижевска начнётся с 7 сентября

Городские власти решили не дожидаться достижения порога температуры, при котором по нормативам положено включать отопление.
Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон для социальных объектов Ижевска начнётся раньше обычного по причине накрывших Удмуртию несвойственных сентябрю холодов. Об этом журналистам во вторник, 6 сентября, сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
«Муниципалитет принял решение включить подачу тепла в социальные объекты несмотря на то, что порог температуры, при котором мы переходим к отопительному периоду, пока не достигнут. Напомню, это касается садов, школ и больниц», — сообщил глава города.
Отметим, что по нормативу отопление включают, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет менее 8 градусов тепла.
Бекмеметьев подчеркнул, что подача тепла в соцобъекты по техническим причинам не произойдёт в один день. «В нашем случае мы ожидаем включение в течение недели. Это плановые сроки без учёта возможных нештатных ситуация», — сказал мэр Ижевска.
В случае выявления проблем они будут своевременно устраняться, но сроки подключения объектов могут сдвинуться на 1-2 дня.