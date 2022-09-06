Подача тепла в социальные объекты Ижевска начнётся с 7 сентября

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон для социальных объектов Ижевска начнётся раньше обычного по причине накрывших Удмуртию несвойственных сентябрю холодов. Об этом журналистам во вторник, 6 сентября, сообщил глава города Олег Бекмеметьев.



«Муниципалитет принял решение включить подачу тепла в социальные объекты несмотря на то, что порог температуры, при котором мы переходим к отопительному периоду, пока не достигнут. Напомню, это касается садов, школ и больниц», — сообщил глава города.



Отметим, что по нормативу отопление включают, когда в течение пяти суток средняя температура воздуха составляет менее 8 градусов тепла.



Бекмеметьев подчеркнул, что подача тепла в соцобъекты по техническим причинам не произойдёт в один день. «В нашем случае мы ожидаем включение в течение недели. Это плановые сроки без учёта возможных нештатных ситуация», — сказал мэр Ижевска.



В случае выявления проблем они будут своевременно устраняться, но сроки подключения объектов могут сдвинуться на 1-2 дня.