Самый дружный в Удмуртии дом оказался в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подведены итоги регионального этапа конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Жители республики смогут отдать свой голос, чтобы определить финалистов на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба Объединения советов домов Удмуртии.

Дом №278 по улице Карла Маркса в Ижевске занял первое место в номинации «Самый дружный дом». На втором месте оказался дом №12 на улице Гагарина того же города. Замкнул тройку победителей дом №35 «Западного» микрорайона Игры.

В номинации «Лучший двор» места распределились следующим образом: первое — дом №22 села Вараксино, дом №59 на улице Молодёжная в Ижевске — второе, на третьем месте — до №62 по улице Родниковой в Ижевске.

Два дома в Глазове — №39 на улице Советской и до №9 на проезде монтажников — заняли первое и второе место соответственно в номинации «Лучший подъезд».

Лидеры региональных этапов сейчас выходят в финал, где главное жюри и сами граждане выберут лучших из них. Отдать свой голос можно на сайте moydom.er.ru.