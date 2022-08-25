«Поезд Победы» прибудет в Ижевск с новой экспозицией

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске остановится обновленный «Поезд Победы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Помимо стандартных вагонов, которые переносят посетителей во времена от предвоенных лет до великой Победы, в этот раз в поезде появится еще одна экспозиция. Посетить ее смогут только совершеннолетние.

В последнем вагоне зрители увидят материальные свидетельства преступлений неонацистских организаций Украины на территории Донецкой и Луганской народных республик. На выставке покажут подлинники документов, книги, форму и агитационную атрибутику, предметы с символикой, материальные свидетельства возродившегося нацизма. Посетителям даже включат мультимедийные материалы, рассказывающие о преступлениях против мирных жителей ДНР и ЛНР в 2014-2022 годах.

Помимо этого в вагоне представят редкую видеохронику Великой Отечественной войны, в которой рассказывается о радикальном национализме. Также будут выставлены экспонаты об истории промышленного Донбасса, некоторые из них впервые появятся в инсталляции.

На железнодорожном вокзале Ижевска «Поезд Победы» остановится 27 августа и будет работать с 09:00 до 18:15. Посетить бесплатную экскурсию смогут все, кто старше 12 лет, и кто заранее зарегистрировался на сайте проекта. Регистрация откроется 26 августа.