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На двух участках дорог в Ижевске появились проекционные «зебры»

11:30, 21 августа, 2022
Анна Торхова
На двух участках дорог в Ижевске появились проекционные «зебры»
11:30, 21 августа, 2022
Анна Торхова
153
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#дорога\n#безопасность
Фото: vk.com/udmurt_gov
153
0

Такие пешеходные переходы хорошо видны в любую погоду.

Ижевск. Удмуртия. Проекционные пешеходные переходы в тестовом режиме заработали на двух участках дорог в Ижевске. Об этом сообщается в группе «Удмуртская Республика» в соцсети «ВКонтакте». 

Имеющиеся «зебры» оборудовали устройствами, которые повторяют дорожную разметку. Такие переходы видны в любую погоду, когда видимость снижена - в снег, дождь, туман.

Так, первыми тестовыми участками стали: перекресток улиц Галины Кулаковой и Пушкинской, а также улица Баранова у дома №68 а. 

Если технология окажется эффективной, проекционные переходы могут появиться еще в 40 точках республики.

11:30, 21 августа, 2022
Анна Торхова
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пешеходный переход\n#пешеходы\n#дорога\n#безопасность