На двух участках дорог в Ижевске появились проекционные «зебры»

Ижевск. Удмуртия. Проекционные пешеходные переходы в тестовом режиме заработали на двух участках дорог в Ижевске. Об этом сообщается в группе «Удмуртская Республика» в соцсети «ВКонтакте».

Имеющиеся «зебры» оборудовали устройствами, которые повторяют дорожную разметку. Такие переходы видны в любую погоду, когда видимость снижена - в снег, дождь, туман.

Так, первыми тестовыми участками стали: перекресток улиц Галины Кулаковой и Пушкинской, а также улица Баранова у дома №68 а.

Если технология окажется эффективной, проекционные переходы могут появиться еще в 40 точках республики.