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Жители Ижевска могут выбрать место для благоустройства зоны отдыха на улице 9-е Января

13:38, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Жители Ижевска могут выбрать место для благоустройства зоны отдыха на улице 9-е Января
13:38, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#город\n#территориальное развитие\n#жители
Фото: организаторы встречи
65
0

Горожане не только выберут территорию, но и придумают что на ней будет.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам предлагают выбрать место вдоль улицы 9-е Января для благоустройства зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Обсуждение совместно с сотрудниками Центра территориального развития Удмуртии пройдет 25 августа с 18:30 до 21:00 в школе №52. Также все присутствующие обсудят возможные варианты и форматы новой зоны отдыха. Это может быть детская площадка, спортивная зона или сквер. Итоговое решение примут на основании предложений и пожеланий жителей. 

Помимо этого горожане расскажут, как пользуются территорией района и с какими проблемами сталкиваются.

На встречу могут прийти все желающие, прошедшие регистрацию по ссылке.

13:38, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
65
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#город\n#территориальное развитие\n#жители