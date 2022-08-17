Жители Ижевска могут выбрать место для благоустройства зоны отдыха на улице 9-е Января

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанам предлагают выбрать место вдоль улицы 9-е Января для благоустройства зоны отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Обсуждение совместно с сотрудниками Центра территориального развития Удмуртии пройдет 25 августа с 18:30 до 21:00 в школе №52. Также все присутствующие обсудят возможные варианты и форматы новой зоны отдыха. Это может быть детская площадка, спортивная зона или сквер. Итоговое решение примут на основании предложений и пожеланий жителей.

Помимо этого горожане расскажут, как пользуются территорией района и с какими проблемами сталкиваются.

На встречу могут прийти все желающие, прошедшие регистрацию по ссылке.