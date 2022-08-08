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Четыре новых граффити появились в Летнем саду Ижевска

11:40, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Четыре новых граффити появились в Летнем саду Ижевска
11:40, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити\n#Летний сад\n#художник
Фото: молодежный центр Удмуртии
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0

Рисунки отображают популярные направления предпринимательства.

Ижевск Удмуртия. В Ижевске фасад здания в Летнем саду украсили 4 новых граффити. Об том сообщает молодежный центр Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Мурал написал стрит-арт художник, резидент «Тавриды» Александр Гущин. Картины появились в рамках Всероссийского форума молодых предпринимателей, который проходит в Ижевске с 4 по 8 августа.

Граффити обозначают социальное, классическое, креативное и технологическое предпринимательство. Люди на иллюстрациях не имеют лиц, чтобы каждый мог представить себя на их месте.

Напомним, что в Ижевске планируют установить триптих IT-скульптур: программиста, системного администратора и связиста.

11:40, 08 августа, 2022
Екатерина Сентемова
236
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#граффити\n#Летний сад\n#художник