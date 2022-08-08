Четыре новых граффити появились в Летнем саду Ижевска

Ижевск Удмуртия. В Ижевске фасад здания в Летнем саду украсили 4 новых граффити. Об том сообщает молодежный центр Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Мурал написал стрит-арт художник, резидент «Тавриды» Александр Гущин. Картины появились в рамках Всероссийского форума молодых предпринимателей, который проходит в Ижевске с 4 по 8 августа.

Граффити обозначают социальное, классическое, креативное и технологическое предпринимательство. Люди на иллюстрациях не имеют лиц, чтобы каждый мог представить себя на их месте.

Напомним, что в Ижевске планируют установить триптих IT-скульптур: программиста, системного администратора и связиста.